Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию, поскольку таможенная система блокирует их оформление, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на участников рынка.

По их словам, застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт, и теперь идет срочный поиск альтернативных маршрутов.

Остановку транзита санкционных грузов некоторые собеседники издания связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Давление оказывают и на Объединенные Арабские Эмираты, которые стали центром поставки электроники в Россию, пишет Financial Times.