Доллар возобновил рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 марта 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,33 копейки или 0,47% до 2,8478 рубля при объеме торгов $7,2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,64 копейки или 0,17% до 3,7568 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 243,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,62 копейки или 0,15% до 4,0990 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,01 млн. юаней.