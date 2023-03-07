Украина получила помощь для энергосектора из 30 стран

За год с начала полномасштабного вторжения в Украину поступило 450 грузов гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием, общий вес помощи составил более 5 650 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Среди оборудования, которое получила Украина, - более 1700 генераторов, около тысячи трансформаторов, мобильные газовые котельные, спецтехника, высоковольтное оборудование для ремонта ЛЭП, передвижная кабельная лаборатория и много материалов.

Благодаря этой помощи мы смогли восстановить работу большого количества объектов энергетической инфраструктуры, которые россияне обстреливали из ракет, дронов и артиллерии. Это очень большой вклад в энергетическую стабильность Украины и, наконец, нашей будущей победы", - отметил министр Герман Галущенко.

Гуманитарную помощь Украине уже предоставили 30 стран мира с разных континентов: Австрия, Великобритания, Польша, Швеция, Германия, Италия, Франция, Латвия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Северная Македония, Швейцария, Венгрия, Молдова, Словакия, Хорватия, Словения, Нидерланды, Чехия, а также Азербайджан, Япония, Республика Корея, Канада и США.