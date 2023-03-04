Байден: США и Германия "идут нога в ногу" в поддержке Украины

Президент США Джо Байден в пятницу в ходе встречи в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что поддержка лидером ФРГ Украины имела огромное значение, подчеркнув, что Берлин и Вашингтон идут "нога в ногу" в этой работе.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку. Я бы сказал, что помимо военной поддержки, вы оказали украинцам и большую моральную поддержку", - заявил Байден.

Шольц заявил в ответ, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, передает BBC.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от России, вторгшейся в Украину, - сказал Шольц. - Очень важно, что мы действовали сообща, что мы скоординировали усилия и сделали возможной необходимую поддержку Украине на протяжении всего этого времени".

Визит Шольца состоялся через несколько дней после того, как советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отправил танки Abrams в Украину только потому, что Шольц сделал это предварительным условием для отправки немецких Leopard 2.

Решение было принято Байденом вопреки рекомендациям его военных. Об этом Салливан рассказал телеканалу ABC News. Берлин настаивал на том, чтобы Байден пришел в итоге к тому, что поставки "Абрамсов" необходимы и поэтому решение предоставить танки Украине было консенсусом.