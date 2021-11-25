США надеются на эффективные отношения с новым правительством ФРГ

Вашингтон рассчитывает на плотные отношения с новым лево-центристским правительством Германии, основанные на "общих ценностей свободы, демократии, прав человека и верховенства закона".

Об этом представитель Госдепартамента США сообщил в среду, 24 ноября, передает DW.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, "что отношения между Соединенными Штатами и Германией останутся необыкновенно тесными и эффективными". В сотрудничестве с новым германским правительством США надеются "оживить трансатлантическое партнерство, расширить сотрудничество с союзниками по НАТО и добиться более высокого уровня в отношениях с ЕС".

В среду в Берлине был представлен коалиционный договор между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП). По политическим цветам трех партий будущее правительство называют "светофором".

4-5 декабря состоятся съезды СДПГ и СвДП, делегатам которых предстоит утвердить содержание коалиционного соглашения. "Зеленые" с этой целью решили провести всеобщий опрос членов партии.

Предположительно, преемник Ангелы Меркель на посту главы кабинета, социал-демократ Олаф Шольц будет избран в бундестаге новым канцлером и приведен к присяге уже 8 декабря.