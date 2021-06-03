США и ФРГ обсудили Россию и Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы.

Кроме того, группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по «Северному потоку - 2», сообщила в письменном заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров Группы семи и саммите НАТО, о важности обеспечить безопасность энергетического будущего Европы, о коллективных усилиях, направленных на распространение вакцин от коронавируса, обсудили координацию в сфере кибербезопасности и ответ на кибератаки с использование программ-вымогателей, а также приоритеты внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы», - говорится в документе, передает РБК.

Кроме того, как отметили в Белом доме, «эксперты от обоих правительств обсудили трубопровод «Северный поток - 2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он представляет для Украины и энергетической безопасности Европы».

Одновременно с этим заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером и обсудил с ним «целый ряд экономических вопросов, в том числе цели предстоящей встречи лидеров Группы семи, распределение доз вакцины, принудительный труд, восстановление экономики после пандемии, а также безопасность сетей 5G».