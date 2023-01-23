Последнее обновление: 23.01.2023 11:47

СМИ сообщили о конфликте между главой минобороны США и советником Шольца

У министра обороны США Ллойда Остина произошел конфликт с ближайшим советником канцлера Германии Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом из-за танков для Украины

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Издание пишет, что Вашингтон возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.

“Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрываемым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США”, — говорится в материале.

Остин тщетно пытался на заседании “Рамштайна” добиться обязательств по поставке Leopard 2. Речь идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из арсенала Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на экспорт, которое Берлин должен предоставить в соответствии с немецкими правилами экспорта вооружений для танков, которые уже за границей.

Отмечается, что Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников, как отмечается, была “напряженной”. По информации СМИ, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером резко раскритиковал действия Германии.

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