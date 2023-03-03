В Германии по дорогам ездит уже миллион электромобилей

Количество зарегистрированных электрокаров в Германии в декабре 2022 года впервые превысило один миллион. Об этом сообщило Федеральное автотранспортное агентство Германии (KBA).

По данным ведомства, количество электромобилей "превысило миллионную отметку, составив 1 013 009 единиц" в конце декабря прошлого года. Кроме того, количество гибридных авто, которые могут ездить на бензине или электричестве, в Германии достигло 864 712 автомобилей, что на 52,8% больше, чем годом ранее.

Всего за последний год количество электромобилей на дорогах выросло почти на две трети (63,8%), чему способствовали большие субсидии на их покупку - которые, однако, в январе 2023 года уменьшили.

При этом за счет сокращения количества автомобилей на бензине и дизеле общее количество автомобилей на немецких дорогах почти не изменилось и составляет 48,8 миллиона единиц.

Как известно, коалиционное правительство канцлера Германии Олафа Шольца поставило себе цель достичь 15 миллионов электромобилей на немецких дорогах к 2030 году. Для этого немецкое правительство обсуждает законодательное регулирование зарядных станций.

Немецкая автомобильная промышленность, которая является основой крупнейшей экономики Европы, также имеет огромную потребность в аккумуляторах и их электронных компонентах, необходимых для успешного перехода к полностью электрическому и автономному вождению.