Более 5 миллионов гектаров земель в Украине нельзя обрабатывать из-за войны

В результате боевых действий более 5 млн га, или 50 тыс. км2, сельскохозяйственных земель пока непригодны к использованию из-за минирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающихся боевых действий. Об этом заявил председатель Аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду со ссылкой на данные от областных военных администраций (ОВА).

Такие земли требуют обследования и могут быть загрязненными. Из-за заминирования или наличия в землях сельскохозяйственных земель опасных предметов их невозможно засеять.

"Например, озимых культур засеяли всего на площади 4,5 миллионов гектар, хотя в прошлом году эти культуры высеяли на 7,7 миллионах гектар. Это напрямую влияет на продовольственную стабильность страны. Поэтому сегодня наша первоочередная задача с помощью международных партнеров создать условия для разминирования земли малых и средних аграриев, которые не имеют возможностей сделать это самостоятельно", - отметил Гайду.

Как рассказал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, межведомственная правительственная рабочая группа уже утвердила план гуманитарного разминирования. Речь идет о земельных площадях Николаевской, Херсонской и Харьковской областей, которые находились во временной оккупации.

По предварительным расчетам, уточнил Высоцкий, 30-40% площадей этих территорий можно будет очистить и засеять. По другим прогнозам, речь идет о 50-60%. Однако более четкая ситуация с точки зрения весенней посевной кампании будет понятна в конце марта.