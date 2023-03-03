Польша запустит производство южнокорейских танков K2

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2 на военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

"Здесь, на Военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, будут капитально ремонтироваться и будут производиться. Это хорошая информация для Познани... Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение тех рабочих мест, которые были созданы на WZM", - заявил Блащак во время визита в Познань, передает PAP.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства - в частности гидропневматических шасси, которые используется в K2.

В августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.