Лукашенко просит у Китая кредиты на БНБК и калийный ГОК

Лукашенко предложил китайской госкорпорации "СИТИК Групп" в строительстве третьей очереди ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) и горно-обогатительного комбината c привлечением китайских кредитов.

"Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологического кластера корпорации на территории Беларуси, ее третьей очереди по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Никакого отторжения у [председателя КНР] Си Цзиньпина по этому проекту не было", - заявил Лукашенко на встрече с главой китайской корпорации.

Он также сказал о строительстве горно-обогатительного комбината, говоря, судя по всему, о Нежинском ГОК.

"Все, о чем вы говорили, что вы просили и требовали, белорусская сторона реализовала", - сказал Лукашенко, не уточняя детали.