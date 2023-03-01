США помогают странам Центральной Азии переориентировать торговлю с РФ

Соединенные Штаты внимательно следят за попытками России обойти санкции через соседние страны и помогает странам Центральной Азии диверсифицировать международную торговлю и уменьшить связи с РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Казахстан.

Он заявил, что США внимательно следят за попытками России обойти санкции через Центральную Азию, и подчеркнул обеспокоенность тем, что Россия получает микрочипы и другие технологии через импорт от своих соседей.

Блинкен анонсировал, что администрация Байдена выделит дополнительные 25 миллионов долларов, чтобы помочь странам Центральной Азии диверсифицировать торговые отношения и экспортные маршруты.

"Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и ведем постоянную дискуссию с рядом стран", - сказал он. США предоставили лицензии, которые могут помочь региональным компаниям "свернуть эту деятельность и разорвать связи с Россией", отметил он.

Хотя из-за введенных странами мероприятия санкции против РФ способствовали падению объемов торговли между ЕС/США и РФ в прошлом году, однако рост торговых потоков с соседями России может быть признаком того, что Москва смогла обойти некоторые из этих мер.

"Мы очень хорошо осознаем побочные последствия российской агрессии, - сказал Блинкен. "Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать их, смягчить и создать много различных возможностей для партнеров здесь, в Центральной Азии".

Казахстан не хочет, чтобы его территория использовалась для обхода санкций, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тилеуберди на совместном брифинге с Блинкеном.

Американские чиновники отслеживают случаи уклонения от санкций и говорят, что они оптимистично настроены относительно того, что регион, который долгое время был экономически интегрирован с Россией, демонстрирует определенные признаки разъединения.