ЕС выделяет Сербии 2,2 млрд евро на реконструкцию железной дороги

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во вторник во время визита в Сербию объявил о выделении стране финансирования в размере 2,2 миллиарда евро, которое будет направлено на модернизацию железнодорожных путей.

Наибольшую часть пакета составляет кредит Европейского инвестиционного банка - 1,1 миллиарда евро, еще 550 миллионов евро кредитных средств даст Европейский банк реконструкции и развития, остальные 600 миллионов - грант ЕС.

Среди грантовых средств 265 миллионов евро уже было утверждено на скоростную железную дорогу Белград - Ниш, которая позволит путешествовать между этими двумя сербскими городами со скоростью до 200 км/ч и примерно за 100 минут.

Финансовый пакет, который является крупнейшим из когда-либо выделенных Евросоюзом для Сербии, предусматривает развитие Панъевропейского коридора Х - транспортного маршрута, который соединит ЕС через Хорватию, Сербию, Северную Македонию и Грецию.

Многие пути в ЕС идут именно через Сербию, а данная ветка железной дороги считается важнейшей в железнодорожной сети страны и ключевым маршрутом для сообщения Западной Европы с Западными Балканами, Грецией и Турцией.

Как известно, экономические инвестиции - один из вопросов, которые западные партнеры применяют в давлении на Сербию, чтобы подтолкнуть ее к нормализации отношений с Косово.