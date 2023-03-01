В Гомеле милиция задержала 200 подростков из группировки "Рёдан"

Белорусские силовики минувшей ночью задержали 200 подростков из неформальной молодежной группировки "Рёдан", сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Сегодня в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан»… Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

«В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти лет, дополнительно грозит административная ответственность. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», - также сказано в сообщении.

Российская неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Субкультура ЧВК «Редан» возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан» и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах.