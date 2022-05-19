За 2 месяца жители Минска отдали телефонным мошенникам 1,62 млн. рублей

За неполные 2 месяца, начиная с 21 марта, минские пенсионеры добровольно передали мошенникам 1,62 млн. рублей, сообщает Следственный комитет РБ.

«Только за последние сутки столичные следователи возбудили семь уголовных дел — пожилые граждане отдали телефонным аферистам почти 150 000 рублей. Всего с 21 марта нынешнего года возбуждено 147 таких уголовных дел, задержаны 36 граждан. Общий ущерб, причиненный мошенниками минчанам, составил 1 620 000 рублей», - сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.