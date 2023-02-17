Граждане РФ за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов

Граждане России с начала полномасштабной войны РФ против Украины и до конца 2022 года открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.

Как сообщает "Новости-Грузия", такие данные предоставил Нацбанк на запрос депутата от "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе.

Статистика охватывает период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Согласно ей, за это время на имена граждан России в Грузии открыли 109 949 счетов на физлиц, и еще шесть - на юридических лиц. Эти цифры не обязательно отражают количество физических лиц, которые открыли себе счет, поскольку один человек может быть владельцем нескольких счетов в разных банках.

"Пик" открытия счетов россиянами в банках Грузии выпал на месяцы после объявления Кремлем "частичной мобилизации" в конце сентября, после чего наблюдался массовый выезд россиян из страны в разных направлениях, в частности в Грузию.

Так, в октябре открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.

Российский Forbes писал, что за 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.

По данным Нацбанка Грузии, почти половина денежных переводов, поступавших в страну в течение года, поступили из России. Объемы выросли в разы с марта 2022 года и достигли пика в мае, когда суммы, по сравнению с месяцами перед открытым нападением РФ на Украину, выросли в более чем 10 раз. После того началось падение. Второй "всплеск" денежных переводов начался после объявления в России мобилизации и массового приезда в Грузию новой волны россиян.