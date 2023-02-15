Израиль впервые начал экспорт нефти

В первые в истории Израиля экспортные поставки нефти начались с разработанного компанией Energean месторождения Кариш в восточном Средиземноморье.

Это знаковый момент для страны, которая когда-то была уязвимой к недостатку внутренних энергоносителей, пишет Financial Times.

"Первая партия нефти за границу была загружена в понедельник с плавучей установки для хранения и разгрузки нефти Energean Power, гигантского судна, которое используется для разработки газового месторождения Кариш.

Плавучая установка Energean является частью проекта, который был политически противоречивым из-за ее расположения на некогда спорной морской границе между израильскими и ливанскими водами", - говорится в статье.

Но после лет непрямых переговоров в октябре при поддержке США была достигнута договоренность о демаркации морской границы между газовым месторождением Кариш и газовым месторождением Кана на ливанской стороне.

Компания Energean начала добычу на Карише в конце прошлого года, а французская TotalEnergies должна начать бурение на газовом месторождении Кана в 2023 году.

Однако загрузка нефти в понедельник все еще считалась достаточно чувствительной, чтобы принять дополнительные меры безопасности.

Компания Energean, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, быстро росла с момента ее основания греческим банкиром Матиосом Ригасом в 2007 году. С 2019 года акции компании выросли примерно вдвое, а ее рыночная капитализация составляет 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Отсутствие собственной добычи газа и нефти было слабым местом Израиля на протяжении большей части его истории после обретения независимости в 1948 году, когда многие крупнейшие мировые производители нефти на Ближнем Востоке отказывались поставлять ее в страну.

Но за последнее десятилетие многочисленные открытия в водах восточного Средиземноморья помогли уменьшить зависимость Израиля от импорта ископаемого топлива.

Крупнейшее газовое месторождение Израиля "Левиафан", которое было запущено в эксплуатацию в 2019 году, также добывает определенное количество сопутствующей нефти, которая отправляется на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Ожидается, что добыча нефти и газа компанией Energean, которая работает в Израиле, Египте, Италии и Хорватии, возрастет с наращиванием добычи на месторождении Кариш с примерно 41 000 баррелей в день до 150 000 баррелей в день к концу года и до 200 000 баррелей в день в 2024 году.

Израиль все еще в значительной степени зависит от импортной нефти для своего нефтеперерабатывающего сектора, который производит 300 тыс. баррелей нефти в сутки, а внутренний спрос составляет около 250 тыс. баррелей в сутки.