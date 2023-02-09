Доллар растет на 1,55% на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 февраля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 4,22 копейки или 1,55% до 2,7711 рубля при объеме торгов $3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,06 копейки или 0,8% до 3,7961 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1228,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,19 копейки или 1,29% до 4,0863 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.