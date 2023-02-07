Последнее обновление: 07.02.2023 19:56

Нацбанк Молдовы снизил базовую ставку до 17% годовых

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) во вторник принял решение снизить базовую ставку с 20% до 17%, сообщил глава НБМ Октавиан Армашу.

Также Нацбанк снизил ставку по депозитам овернайт с 18% до 15% и по кредитам овернайт с 22% до 19%.

Факторами, повлиявшими на решение, Армашу назвал "необходимость восстановления потребительского спроса при прогнозировании снижения уровня инфляции", передает Интерфакс.

Нацбанк Молдовы в декабре 2022 года впервые за два года снизил базовую ставку с 21,5% до 20%. С ноября 2020 года базовая ставка повышалась десять раз и выросла с 2,65% до 21,5% (на август 2022 года).

Во второй половине 2021 года в Молдове начался стремительный рост инфляции. В 2022 году страна столкнулась с рекордным за последние 20 лет повышением потребительских цен на 30%.



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