Доллар снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 февраля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,44 копейки или 0,16% до 2,6736 рубля при объеме торгов $3,3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,06 копейки или 0,02% до 3,8185 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 77,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,98 копейки или 0,25% до 3,9785 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8 млн. юаней.