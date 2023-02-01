Польская Orlen сократила использование нефти РФ до 10%

PKN Orlen после истечения контракта с "Роснефтью" сократила долю перерабатываемого на своих заводах сырья из РФ до 10%, сообщает польская нефтеперерабатывающая компания.

"В конце января 2023 года истек срок действия контракта PKN Orlen с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти в год. Российское сырье было заменено нефтью, импортируемой с других направлений. Как следствие, с февраля этого года 90% сырья, перерабатываемого на НПЗ группы Orlen, будет поступать не из России. Тем не менее, группа Orlen уже полностью готова обходиться без российского сырья, поэтому возможное введение новых санкций на импорт нефти из этой страны не повлияет на деятельность компании", - говорится в сообщении, которое цитирует Финмаркет.

Отмечается, что в рамках стратегии диверсификации Orlen формирует свой импортный портфель на основе поставок сырой нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов.

Ключевым партнером компании сейчас является Saudi Aramco, с которой Orlen в ноябре подписала соглашение о поставках нефти "в количестве, достаточном для покрытия общей потребности всех НПЗ группы" (ранее сообщалось об объемах от 200 тыс. до 337 тыс. б/с).

"Таким образом, мы порвали с исторической зависимостью от российского сырья, которая в 2015 году составляла почти 100% нефти, поставляемой на НПЗ группы Orlen. В настоящее время она (зависимость от российского сырья) составляет всего 10%", - приводятся в сообщении слова главы компании Даниэля Обайтека.

В 2021 году Orlen в рамках диверсификации поставок снизила закупки нефти у "Роснефти", сократив объемы по новому двухлетнему контракту до 3,6 млн тонн в год (против 5,4-6,6 млн тонн в предшествующем соглашении). Еще один контракт с НК - о поставках на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии - закончился в 2022 году, контракт с "Татнефтью" пока действует.

В апреле 2022 года доля российского сырья, используемого на НПЗ Orlen, составляла примерно 30%.