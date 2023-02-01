Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о единой промышленной политике

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о единой промышленной политике.

Минпромторгу России поручается провести переговоры с белорусской стороной и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".

Как ранее утверждал посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, соглашение откроет российским компаниям доступ на белорусский рынок, а белорусским - на российский, в первую очередь к программам субсидирования федерального и регионального уровня.