Нацбанк Беларуси потратит полмиллиона рублей на систему предупреждения о хакерских атаках

Национальный банк Беларуси объявил конкурс на закупку системы обработки данных о грядущих хакерских атаках.

Согласно документам закупки, речь идет о приобретении простых лицензий на использование «системы обработки данных киберразведки». Целью разведки в данном случае является сбор данных о кибератаках из различных доступных источников и их превентивный анализ, пишет Reform.by.

Поставщик должен будет внедрить систему обработки данных, провести обучение семи человек и оказывать техническую поддержку работы системы. Ориентировочная стоимость предмета закупки определена в 450 тыс. белорусских рублей.

В технических требованиях указано, что закупка проводится с целью развития автоматизированной системы обработки инцидентов FinCERTby.