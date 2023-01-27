В Грузии с апреля начнется массовый выпуск разведывательных и боевых дронов

На полигоне "Крцаниси" Министерства обороны Грузии прошли тестовые полеты разведывательных и боевых дронов грузино-польского военного производства с участием премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Мы начинаем производство беспилотных летательных аппаратов - разведывательных и так называемых "камикадзе" в Грузии. С апреля мы начинаем их массовое производство", - сказал журналистам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Представители производителя сообщили, что уже в ближайшее время приступят к массовому производству и смогут изготавливать в год до полутора тысяч дронов, сообщает Ин терфакс.

Разведывательный дрон FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах и радиоэлектронных условиях, сообщили в Минобороны. Дрон обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени. Боевой дрон WARMATE - барражирующий беспилотный летательный аппарат с высокой точностью поражения. Он используется польской армией, а также другими армиями стран НАТО.