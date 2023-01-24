В Беларуси расширяются инструменты финансовой поддержки экспорта

Лукашенко подписал указ № 16, которым внесены корректировки в указ № 412 от 14 ноября 2019 года "О поддержке экспорта", сообщает его пресс-служба.

Документом, в частности, расширена возможность возмещения части расходов на проведение оценки соответствия не только техническим, но и иным обязательным требованиям при реализации товаров в отдельных странах, таким как ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования, требования к сельскохозяйственной, пищевой, косметической продукции ("Халяль", "Кошер", "Кашрут", "Сертификат здоровья" и другие).

"Принятие указа будет способствовать расширению имеющихся инструментов финансовой поддержки экспорта и упрощению доступа белорусской продукции на перспективные рынки, включая страны дальней дуги (Китай, ОАЭ, Индонезия и другие)", - говорится в комментарии.