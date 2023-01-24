Лукашенко снова взялся за предпринимателей

Лукашенко сегодня на совещании обозначил ситуацию с индивидуальными предпринимателями.

Он поручил чиновникам пообщаться с ними и еще раз все подробно разъяснить, как те должны работать по новым правилам.

"Надо еще раз, Игорь Петрович (Сергеенко, глава администрации Лукашенко - прим.), правительству поручить, взять на контроль, чтобы им довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, изменения для ИП были объявлены заранее, возможность к ним подготовиться у этой категории бизнеса была.

"Мы не одномоментно приняли решение, - заявил он. - Наступило 1 января, мы делаем первый шаг. Ипэшники некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Не наступает никто. Просто это тот план, который был ранее озвучен".

В Беларуси пришло понимание, что такой вид деятельности, как ИП, это некое порождение времени, когда люди вынуждены были вести бизнес, торговать таким образом. И в других странах подобные формы предпринимательства не развиты.

Настал период, когда в работе ИП понадобились изменения.

"Мы приняли решение, что ИП должны подняться на уровень выше и, как все физические или юридические лица, платить налог", - заявил он.

Лукашенко поручил еще раз переговорить с предпринимательским сообществом.

"Надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству. Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы... придет какое-то время и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи", - сказал Лукашенко.