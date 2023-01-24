Белорусский рубль укрепился ко всем валютам 24 января на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 января 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,62 копейки, или на 0,23%, до 2,6339 рубля при текущем объёме $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,03 копейки, или на 0,01%, до 3,8358 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 49,5млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 4,79 копейки, или на 1,21%, до 2,9046 рубля за 10 юаней при текущем объёме 2,5 млн. юаней.