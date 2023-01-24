Аргентина и Бразилия начинают работу над совместной валютой

Министр экономики Аргентины Серхио Маса в понедельник сообщил, что работа по учреждению совместной аргентинско-бразильской валюты начнется уже на этой неделе.

"Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для создания общей валюты, это касается всего: от вопросов налогообложения до размеров экономик и роли центральных банков", - отметил Маса.

"Цель состоит в том, чтобы дать импульс развитию региональной торговли и сокращению зависимости от доллара США", - добавил министр.

"Нам предстоит изучить механизмы коммерческой интеграции. Я не собираюсь выступать с ложными ожиданиями, поскольку речь идет лишь о первом шаге на долгом пути, который должна пройти Латинская Америка", - подчеркнул Маса.

При этом проект, инициированный Аргентиной и Бразилией, не ограничивается этими двумя странами. В перспективе к этой инициативе могут присоединиться и другие страны региона, передает Интерфакс.

Идея создания общей валюты для двух стран прозвучала на недавней встрече президентов Аргентины и Бразилии Альберто Фернандеса и Луиса Инасиу Лулы да Силвы.