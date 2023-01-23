Последнее обновление: 23.01.2023 17:14

На Мозырском НПЗ снова горел комплекс гидрокрекинга

В ночь на понедельник снова горел комплекс гидрокрекинга На Мозырском НПЗ, сообщило МЧС Беларуси.

"23 января в 03:32 поступило сообщение о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на территории ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. Предыдущий пожар на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков случился на Мозырском НПЗ 20 января.



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