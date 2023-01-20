Последнее обновление: 20.01.2023 16:07

Лукашенко требует к концу года 70% локализацию «производства» ноутбуков

Лукашенко после посещения стенда с «отечественными» ноутбуками на проходящей в Минске выставки пожелал повышения локализации «производства отечественных компьютеров» до 70% к концу текущего года.

"Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали… Пока спасибо. Но 70% к концу года", - потребовал Лукашенко.

Он также заявил, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью".

Лукашенко также указал на важность развития сферы искусственного интеллекта и микроэлектроники. "Если мы хотим быть великими с точки зрения интеллекта - это будущее, основа"…

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