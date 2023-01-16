Евросоюз во вторник перечислит Украине первый транш из многомиллиардного займа

Евросоюз уже во вторник перечислит Украине первый транш в объеме 3 млрд. евро, который является частью 18 млрд. макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.

"Помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии является чрезвычайно важной и неотложной. Комиссия действует с максимальной скоростью и решимостью. Завтра мы уже выделим первые 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрофинансовая помощь ЕС будет предоставлена в виде 18 млрд. займа на срок 35 лет. Льготный период по займу составляет 10 лет.

В дополнение не исключено также списание долга или его погашение из контрибуции государства-агрессора. Кроме того, Украина не будет платить проценты и другие платежи за обслуживание этого займа. Проценты вместо Украины будут гасить страны ЕС.