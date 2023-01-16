Последнее обновление: 16.01.2023 12:07

ЕАБР объяснил рост инфляции в Беларуси в декабре устранением сезонности

Аналитики ЕАБР объясняют рост потребительских цен в Беларуси в декабре 2022 года на 0,4% к предыдущему месяцу «устранением сезонности».

«Так прервалось двухмесячное снижение цен, вызванное введением новой системы ценового регулирования», - констатируют эксперты.

Инфляция в Беларуси по итогам 2022 года составила 12,8%.

«В начале 2023 г. годовая инфляция продолжит снижаться в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому. Весной ожидается резкое понижение годовой инфляции, а летом ее уровень может временно опуститься <4% г/г. К концу года рост цен может ускориться из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования», - отмечают эксперты банка.

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