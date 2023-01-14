Последнее обновление: 14.01.2023 08:37

Польша передала Украине 8000 терминалов Starlink

Украина получила от Польши партию из восьми тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут использованы для обеспечения связи в "Пунктах несокрушимости".

Об этом в пятницу сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Недавно мы получили новую партию от Польши - восемь тысяч терминалов (Starlink). Значительную часть из них передаем в "Пункты Несокрушимости". Там работают уже сотни Stalink, чтобы украинцы могли позвонить, вызвать скорую или работать во время блэкаутов", - отметил он.

Федоров не уточнил, когда именно Польша передала терминалы, но добавил, что за десять месяцев полномасштабной войны России Украина обеспечила почти 30 тысяч терминалов Starlink.



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