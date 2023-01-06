Последнее обновление: 06.01.2023 10:57

Нацбанк РБ упростил требования к руководителю лизинговой организации

Нацбанк Беларуси изменил квалификационные требования к руководителю лизинговой организации, следует из постановления регулятора №478 от 22 декабря 2022 года.

Для руководителя лизинговой организации, имеющего высшее образование не по специальности юридического (экономического) профиля, требование к стажу работы руководителем организации, осуществляющей финансовые операции, сокращается с пяти до одного года. При этом он должен отработать не менее трех лет в должности руководителя любой организации (либо подразделения в организации), пояснили в Нацбанке

«Принятое постановление сохраняет приоритет высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля или иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля для должности руководителя лизинговой организации», - говорится в комментарии ведомства.

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