Доллар незначительно растет на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 января 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,09 копейки или 0,03% до 2,7283 рубля при объеме торгов $0,5 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,86 копейки или 0,23% до 3,8283 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 155,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,44 копейки или 0,37% до 3,9488 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,3 млн. юаней.