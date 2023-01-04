Более 16 млн тонн продовольствия экспортировано из Украины за время действия зерновой сделки

Из украинских портов во вторник вышли два сухогруза с 92 тыс. тонн пшеницы и подсолнечного шрота, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"С 31 декабря по 3 января десять судов покинули украинские порты в общей сложности с 467 090 тоннами зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 января судна Velvet (57 тыс. тонн пшеницы) и Super Odegaard (35 тыс. тонн подсолнечного шрота) вышли из портов Украины и направились в Бангладеш и Китай соответственно.

С 31 декабря по 2 января сухогрузы с украинским продовольствием отправились в Китай, Турцию, Израиль, Тунис, Нидерланды, Испанию и Бельгию, передает Интерфакс.

В СКЦ сообщили, что восемь судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 27 груженых сухогрузов ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 3 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 432 665 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 232 судов: 612 на прибытие в украинские порты и 620 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ. Стамбульская зерновая инициатива была согласована в июле 2022 года ООН, Россией, Украиной и Турцией.