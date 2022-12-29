Беларусь и Россия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил Минтранс Беларуси.

"Подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно документу, подписанты обеспечивают условия для беспрепятственного хождения судов по внутренним водам, включая поддержание безопасных глубин и обеспечение навигационной береговой и плавучей судоходной обстановки. Уточняется, что при хождении судов по внутренним водным путям не допускается перевозка запрещенных грузов, промысловая, гидрографическая, исследовательская деятельности, создание помех для функционирования систем связи и средств коммуникаций.

При осуществлении перевозок пассажиров и грузов должно соблюдаться законодательство в области лицензирования и страхования государства стороны, на внутренних водных путях которого находится судно.