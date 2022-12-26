Доллар и юань снижаются на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,59 копейки или 0,22% до 2,6864 рубля при объеме торгов $1,2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,26 копейки или 0,33% до 3,8812 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 47 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,8 копейки или 0,21% до 3,8203 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,8 млн. юаней.