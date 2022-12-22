Турция повысит минимальную зарплату на 55% в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции в 2023 году увеличится на 55% до 8,5 тысяч лир ($455), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в четверг.

В текущем году МРОТ был повышен на 50,5% с января, а затем его уровень был поднят еще почти на 30%, отмечает агентство Bloomberg.

По данным турецкого министерства труда, более трети населения официально получают минимальную зарплату.

Темпы роста потребительских цен в стране в 2022 году, как ожидается, составят порядка 65% – максимум за четверть века. Это пятый по величине в мире уровень инфляции в текущем году, по расчетам Международного валютного фонда. В следующем году ожидается ее замедление до 22%.