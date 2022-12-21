Последнее обновление: 21.12.2022 10:33

Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины на $610 млн.

Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении.

Как сообщает Reuters, пакет включает дополнительный займ в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка, который поддерживается гарантией Великобритании.

Кроме того, туда включен новый проект по восстановлению и улучшению доступа к медицинской помощи и удовлетворению потребностей в медицинских услугах, связанных с войной.

"Вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети", – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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