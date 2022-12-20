Более 100 тыс. айтишников уехали из России в 2022 году

Порядка 100 тыс. IT-специалистов уехали из РФ в 2022 году, что составляет примерно 10% от общего числа сотрудников, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны", - сказал Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме во вторник.

Он отметил вместе с тем, что 80% из уехавших продолжают работать на российские компании, передает Интерфакс.

Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом "ставить сейчас преждевременно".

"Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, - это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании", - сказал Шадаев, уточнив, что для разработчиков госинформсистем подобный формат работы недопустим.