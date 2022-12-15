Компания Meraki отключит роутеры пользователям в Беларуси и России с 21 декабря

Принадлежащая Cisco компания Meraki сообщила, что с 21 декабря пользователи в России и Беларуси не смогут видеть в личном кабинете компании свои устройства.

Роутеры и точки доступа, которые заточены на работу в облаке, будут заблокированы на серверах Meraki по геолокации и перестанут получать обновления прошивки. Компания пояснила, что действует согласно законам США и выполняет все требования регуляторов совместно с материнской компанией Cisco, пишет Хабр.

В конце октября Meraki, купленная в 2012 году Cisco, в одностороннем порядке отключила российских клиентов от облачных услуг, заблокировала проданные в стране, а также находящиеся у физлиц точки доступа, вычисленные по геолокации.

В начале декабря Meraki вернула пользователям сетевых устройств (облачных точек доступа, роутеров) в РФ доступ к облачным услугам на своих серверах, предупредив, что с 21 декабря все их устройства будут отключены из-за санкций.

В течение ноября предпринимались попытки вернуть работоспособность точкам доступа и роутерам Meraki, однако они не увенчались успехом.