Белорусская железная дорога отстранена от участия в Международном союзе ЖД

Ассамблея Международного союза железных дорог проголосовала за отстранение Белорусской железной дороги и РЖД от участия в органиазции.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

«Еще в начале марта вместе с Министерством инфраструктуры мы добились отстранения железнодорожных компаний оккупанта и его белорусского миньона от участия во всех видах деятельности Региональной Европейской Ассамблеи и Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЗ). Но это решение надо было ратифицировать Генеральной ассамблеей. На этой неделе делегация АО вновь приняла участие в заседаниях Ассамблеи МСЗ, чтобы окончательно отстоять решение об отстранении железных дорог агрессоров. И хотя мы столкнулись с давлением представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, решение об окончательном отстранении было принято: «за» проголосовали 72% участников МСЗ», - сообщил Камышин.

«Это важная дипломатическая победа, которая была бы невозможна без непосредственного содействия международных партнеров – железных дорог стран Азии, Европы и Америки. Они также подтвердили свои обещания предоставить собственную экспертизу и помощь «Укрзалізнице» в послевоенном восстановлении инфраструктуры», - подчеркнул глава украинской компании.

«Итак, русский поезд пошел по известному направлению, а Украинская железная дорога продолжает движение по графику», - добавил Камышин.