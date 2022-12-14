Последнее обновление: 14.12.2022 10:07

Эстонская Operail не будет перевозить грузы из Беларуси с 1 января 2023 года

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут подписала распоряжение о запрете для государственной железнодорожной логистической компании Operail на перевозку российских и белорусских грузов с 1 января 2023 года.

Минтранс Беларуси заявил, что это решение не повлияет на перевозку грузов по эстонской территории, поскольку в настоящий момент Беларусь сотрудничает с госпредприятием "Эстонские железные дороги" как в двустороннем формате, так и в рамках международных железнодорожных организаций.

"Уход с рынка одного из перевозчиков не повлияет на перевозку грузов по территории Эстонии. Данное решение негативно скажется исключительно на снижении объема грузоперевозок компании Operail", - говорится в комментарии ведомства.



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