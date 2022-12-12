ЕС назначит специального представителя по вопросам санкций

Евросоюз намерен назначить посланника по вопросам санкций, который будет настаивать на более жестком выполнении санкций в разных странах, включая Турцию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Дэвиду О'Салливану, бывшему послу ЕС в США, было предложено занять новую должность с января, с полномочиями возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, ожидается, что Комиссия подтвердит назначение во вторник. Это происходит в то время, когда ЕС, США и другие союзники сосредотачиваются на закрытии лазеек в своих санкциях против режима Владимира Путина.

Среди стран, на которых ЕС сосредотачивает свое внимание, есть Турция, которая отказалась следовать санкциям ЕС, принятым против Кремля.

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары усилить борьбу с поставками запрещенных товаров трейдерами, которые пытаются обойти жесткий экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, наложенный на Россию.

Новая должность в ЕС будет частично повторять роль руководителя координации санкций США Джима О'Брайена, чья работа предусматривает усиление сотрудничества с союзниками США по санкциям.

О'Салливан сейчас является директором аналитического центра "Институт международных и европейских дел". Ранее он работал послом ЕС в США с 2014 по 2019 год, а до этого занимал руководящие должности в Еврокомиссии, в том числе генерального директора по вопросам торговли.