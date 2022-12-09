Последнее обновление: 09.12.2022 13:10

Россия сократит свою долю в капитале ЕАБР

Категории: Россия ЕАБР

Доля акционеров ЕАБР в составе капитала банка будет изменена, сообщил глава Евразийского банка развития Николай Подгузов.

"На совете банка в конце июня был рассмотрен вопрос о снижении доли Российской Федерации и перераспределении долей в банке. Это не увеличение доли Казахстана, а пропорциональное увеличение долей в банке всех стран. Но идет переговорный процесс между акционерами… Рассчитываем, что в ближайшие недели он завершится и мы увидим новую конфигурацию состава акционерного капитала, о чем расскажут акционеры", - сообщил Подгузов.

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