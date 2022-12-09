Последнее обновление: 09.12.2022 09:44

США ввели санкции против доверенного лица Эрдогана

США ввели санкции против турецкого энергетического магната Ситки Айана, доверенного лица президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в заявлении Минфина США.

Вашингтон заявил, что Айана помогал Ирану в незаконной продаже нефти для финансирования союзников этой страны по террору, включая ливанскую "Хезболлу".

Казначейство США, которое следит за соблюдением американских санкций, в своем заявлении сообщило, что Айан возглавлял сеть обхода санкций, которая способствовала продаже нефти на сотни миллионов долларов для иранских "Сил Кудс", военизированного подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за внешние операции.

"Компании Айана заключали международные контракты на продажу иранской нефти с иностранными покупателями, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение нефти и заинтересованность Сил Кудс в продажах", - говорится в сообщении

В мае США наложили санкции на ряд подставных компаний и других лиц, вовлеченных в сеть Айана, но самого бизнесмена в списке не было.

Помимо Аяна и его энергетического конгломерата ASB Group, Казначейство ввело санкции против его сына Бахаддина, который работает в этой компании, и Касима Озтаса, занимающего там руководящую должность.

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