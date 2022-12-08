Нацбанк РБ решил исключить евро из состава корзины инвалют

Нацбанк Беларуси решил исключить евро из состава корзины иностранных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились.

"В этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро. В этой связи принято решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют", - поясняется в пресс-релизе.

При этом проведение торгов евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.