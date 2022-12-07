Население Беларуси в ноябре 2022 года купило $131,5 млн на чистой основе

Население Беларуси в ноябре 2022 года выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $131,499 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в ноябре 2022 года составила $919,627 млн и сократилась на $13,229 млн, или на 1,42% по сравнению с октябрем. В том числе покупка наличной валюты составила $601,230 млн и сократилась к октябрю на $14,072 млн, или на 2,29%. Покупка безналичной валюты составила $318,397 млн и выросла на $0,843 млн, или на 0,27%.

С начала года население Беларуси купило $9032,226 млн, в том числе $5603,6 млн наличной валюты и $3428,6 млн безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в ноябре 2022 года составила $788,128 млн и снизилась на $28,148 млн, или на 3,45% по сравнению с октябрем. Продажа наличной валюты составила $629,447 млн и снизилась к октябрю на $21,701 млн, или на 3,33%. Продажа безналичной валюты составила $158,681 млн и сократилась на $6,447 млн, или на 3,90%.

С начала года население Беларуси продало $9168,159 млн, в том числе $6937,630 млн наличной валюты и $2230,529 млн безналичной.

В ноябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $28,217 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $159,715 млн.

За 11 месяцев 2022 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1334,002 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $1198,069 млн.