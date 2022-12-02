Польша пропишет дистанционную работу в Трудовой кодекс

Сейм Польши проголосовал за включение дистанционной работы в Трудовой кодекс, сообщают польские СМИ.

Соответствующие положения депутаты приняли подавляющим большинством голосов: 430 были за, 12 выступили против, никто не воздержался.

Согласно проекту, дистанционная работа может выполняться полностью или частично в указанном работником месте по предварительному согласованию с работодателем.

В кодекс будет включена как постоянная дистанционная работа, так и гибридная работа - по договоренности работодателя и работников. Поправка также включает понятие периодической дистанционной работы, по желанию работника, не более 24 дней в год. Например, когда работник должен ухаживать за больным ребенком. Работодатель также сможет направлять своих работников на дистанционную работу в чрезвычайных ситуациях, например, пожара или пандемии.

Согласно закону, работодатель не сможет отказать в дистанционной работе, в частности, родителям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырех лет, лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и беременным женщинам, кроме случаев, когда присутствие на рабочем месте необходимо по характеру работы - например, пожарным или полицейским.